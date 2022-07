Chi tiene all’Italia sta con Mario Draghi: è il momento della verità, facciamoci sentire! (Di lunedì 18 luglio 2022) Siamo ai giorni della verità: da una parte c’è chi tiene e tifa per l’Italia, dall’altra chi tifa per la Russia e contro l’Italia. Non ci sono alternative e vie di mezzo. Mai come in questo momento storico la forza e le energie positive che amano il nostro Paese devono farsi sentire. E ciò da qualche giorno sta accadendo spontaneamente. L’Italia che lavora, che fa sacrifici, che ha speranza nel futuro sta mettendo la propria faccia e sta facendo sentire la propria voce per chiedere al Presidente Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi. Non può essere di certo un piccolo uomo, mai eletto da nessuno, che non rappresenta un partito ma solo alcuni senatori e parlamentari rimasti a far cadere un premier stimato in tutto il mondo. Parliamoci chiaro. Non era mai successo che il tessuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Siamo ai giorni: da una parte c’è chie tifa per l’Italia, dall’altra chi tifa per la Russia e contro l’Italia. Non ci sono alternative e vie di mezzo. Mai come in questostorico la forza e le energie positive che amano il nostro Paese devono farsi sentire. E ciò da qualche giorno sta accadendo spontaneamente. L’Italia che lavora, che fa sacrifici, che ha speranza nel futuro sta mettendo la propria faccia e sta facendo sentire la propria voce per chiedere al Presidentedi restare a Palazzo Chigi. Non può essere di certo un piccolo uomo, mai eletto da nessuno, che non rappresenta un partito ma solo alcuni senatori e parlamentari rimasti a far cadere un premier stimato in tutto il mondo. Parliamoci chiaro. Non era mai successo che il tessuto ...

