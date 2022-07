Chi è Massimo Riella, il detenuto evaso 4 mesi fa e catturato in Montenegro (Di lunedì 18 luglio 2022) Era evaso dal carcere 4 mesi fa, fuggendo e nascondendosi inizialmente nei boschi sui monti di Como e poi fino a i Balcani. Ma alla fine, dopo 125 giorni di spietata caccia all’uomo, Massimo Riella è stato individuato e arrestato in Montenegro, a 1.300 chilometri da casa. Una vicenda che sembra nata direttamente dalla penna di uno sceneggiatore di Hollywood. Ma quella del 48enne originario di Brenzio (frazione di Dongo, nel Comasco) è una storia assolutamente reale. Una storia fatta di sopravvivenza estrema, di identità false e di rapine. Dal carcere ai Balcani, passando per i monti: la fuga da film di Riella Tutto comincia il 12 marzo quando Riella, detenuto da dicembre 2021 nel carcere Bassone di Como con l’accusa di aver rapinato due anziani, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 luglio 2022) Eradal carcere 4fa, fuggendo e nascondendosi inizialmente nei boschi sui monti di Como e poi fino a i Balcani. Ma alla fine, dopo 125 giorni di spietata caccia all’uomo,è stato individuato e arrestato in, a 1.300 chilometri da casa. Una vicenda che sembra nata direttamente dalla penna di uno sceneggiatore di Hollywood. Ma quella del 48enne originario di Brenzio (frazione di Dongo, nel Comasco) è una storia assolutamente reale. Una storia fatta di sopravvivenza estrema, di identità false e di rapine. Dal carcere ai Balcani, passando per i monti: la fuga da film diTutto comincia il 12 marzo quandoda dicembre 2021 nel carcere Bassone di Como con l’accusa di aver rapinato due anziani, ...

Pubblicità

ClaraDarioLor : @LaFATAaStelle @marattin @ItaliaViva Per gli ultimi è stato fatto il massimo, miliardi per ridurre l'impatto del ca… - soflhznl : RT @chooselovetini: spiace per chi non vuole ammetterlo ma il tour che ultimo sta per finire è qualcosa di incredibile che in italia solo i… - sempreultimi : RT @chooselovetini: spiace per chi non vuole ammetterlo ma il tour che ultimo sta per finire è qualcosa di incredibile che in italia solo i… - Lalusupport_ : RT @chooselovetini: spiace per chi non vuole ammetterlo ma il tour che ultimo sta per finire è qualcosa di incredibile che in italia solo i… - amorsisulcuore : RT @chooselovetini: spiace per chi non vuole ammetterlo ma il tour che ultimo sta per finire è qualcosa di incredibile che in italia solo i… -