Chi è Jens Stoltenberg, il Segretario della Nato (Di lunedì 18 luglio 2022) Da giovane ecologista a esponente di punta dell’Alleanza Atlantica; da giovane attivista laburista in contatto con i diplomatici sovietici in Norvegia a “falco” antirusso per eccellenza; da premier sotto choc per l’orribile strage di Oslo del 2011 a primo fautore del sostegno atlantico all’Ucraina nel 2022: la parabola politica di Jens Stoltenberg, attuale Segretario generale della Nato, è stata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 18 luglio 2022) Da giovane ecologista a esponente di punta dell’Alleanza Atlantica; da giovane attivista laburista in contatto con i diplomatici sovietici in Norvegia a “falco” antirusso per eccellenza; da premier sotto choc per l’orribile strage di Oslo del 2011 a primo fautore del sostegno atlantico all’Ucraina nel 2022: la parabola politica di, attualegenerale, è stata InsideOver.

