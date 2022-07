Chi è Giulia Lupo, la grillina che vuole sputare addosso ai traditori (Di lunedì 18 luglio 2022) La senatrice del M5S, Giulia Lupo, ha fatto parlare di sé per le dichiarazioni contro i franchi tiratori all'interno del Movimento Leggi su ilgiornale (Di lunedì 18 luglio 2022) La senatrice del M5S,, ha fatto parlare di sé per le dichiarazioni contro i franchi tiratori all'interno del Movimento

Pubblicità

Filomen83869405 : RT @unannoditempo: “Non pensare che io chissà che ho in testa, chissà chi penso. Mio figlio, è l’unico pensiero che ho. L altro pensiero è… - unannoditempo : “Non pensare che io chissà che ho in testa, chissà chi penso. Mio figlio, è l’unico pensiero che ho. L altro pensie… - latitti74 : @capuleti_giulia @linkinmark83 Assolutamente d'accordo con Lei. Si è condannato alla 'morte sociale' chiunque si si… - disinformate_it : RT @ilfoglio_it: Da ex hostess di Alitalia, Lupo è stata nominata responsabile del Movimento di Conte per le politiche del trasporto aereo.… - marco_gain : @Giulia_B Spiace che si parli di estrema dx o sx nel 2022. Vogliamo gente capace, gente in grado di rappresentarci.… -