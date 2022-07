Chi è Elisa Donatini di Sportitalia: social, biografia e curiosità (Di lunedì 18 luglio 2022) Fra i volti di Sportitalia vi è quello della giornalista Elisa Donatini, conduttrice del programma SI Café nel primo pomeriggio. Periodo importante per il calcio con le prime amichevoli delle squadre che si sono ritrovate in ritiro, mentre le dirigenze sono alle prese con i vari movimenti della sessione estiva del mercato. Elisa fa parte della team del canale che racconta quotidianamente le vicende delle operazioni compiute dai club. Andiamo a scoprire meglio chi è. Chi è Elisa Donatini Elisa Donatini è nata a Milano, il 4 gennaio del 1988. Ha quindi 34 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Volto di Sportitalia, Elisa è una giornalista, iscritta all’albo dei pubblicisti dal 2016. Si è sempre dedicata al ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 18 luglio 2022) Fra i volti divi è quello della giornalista, conduttrice del programma SI Café nel primo pomeriggio. Periodo importante per il calcio con le prime amichevoli delle squadre che si sono ritrovate in ritiro, mentre le dirigenze sono alle prese con i vari movimenti della sessione estiva del mercato.fa parte della team del canale che racconta quotidianamente le vicende delle operazioni compiute dai club. Andiamo a scoprire meglio chi è. Chi èè nata a Milano, il 4 gennaio del 1988. Ha quindi 34 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Volto diè una giornalista, iscritta all’albo dei pubblicisti dal 2016. Si è sempre dedicata al ...

