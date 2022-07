Che fine ha fatto la Netflix della cultura italiana? (Di lunedì 18 luglio 2022) Buona la prima? Non proprio se è la partenza di ItsArt, la cosiddetta “Netflix della cultura” italiana come l'ha chiamata il ministro Dario Franceschini. Si tratta di una una piattaforma streaming per diffondere via internet... Leggi su europa.today (Di lunedì 18 luglio 2022) Buona la prima? Non proprio se è la partenza di ItsArt, la cosiddetta “come l'ha chiamata il ministro Dario Franceschini. Si tratta di una una piattaforma streaming per diffondere via internet...

Pubblicità

silvia_sb_ : Non mi dite che alla fine tutto questo circo era solo un altro penultimatum. Che imbarazzo. - EnricoTurcato : La situazione di Paulo #Dybala ad oggi (#16luglio) è surreale. Aspetta l’Inter, che però al momento non ha spazio.… - ilfoglio_it : Letta pronto a presentare un mini programma al premier per la fine 'ordinata' della legislatura: 'La casa sta bruci… - ElenaLorenzini9 : @VanniniSilvio @lucianocapone @g_boggero (E quando fai notare loro che trattasi di min****ta senza fine, pur di non… - cla8mano : RT @Annacla07: Alla fine si pensa sempre di dover arrivare in qualcosa o verso qualcuno, ma in realtà non si arriva mai. Una delle chiacch… -