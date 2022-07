(Di lunedì 18 luglio 2022) Silvio Berlusconi è a Roma per seguire gli ultimi sviluppi della crisi del governoe avere da vicino il polso della situazione. Trincerato a 'Villa Grande', il leader di Forza Italia non ha in programma, per ora, un faccia a...

Silvio Berlusconi è a Roma per seguire gli ultimi sviluppi della crisi del governo ...Ilcita quanto pubblicato da "La Prealpina", dove sono stati riportati i contenuti ... "aprono un interessantesulla modalità adottata da Cerini per la gestione dell'attività ... Centrodestra spaccato tra tentazioni di voto e 'Draghi-bis' Silvio Berlusconi è a Roma per seguire gli ultimi sviluppi della crisi del governo Draghi e avere da vicino il polso della situazione. Trincerato a 'Villa Grande', il leader di Forza Italia non ha in ...Il portavoce provinciale del partito di Giorgia Meloni non condivide la lettera sottoscritta da una cinquantina di primi cittadini del Varesotto: «Maggioranza spaccata su tutto, meglio andare subito a ...