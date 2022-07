Centrodestra | Renzi | ' Salvini e Berlusconi faranno una lista unica e la Lega mangerà FI'

(Di lunedì 18 luglio 2022) Roma, 18 lug (Adnkronos) - "unasola per competere con la Meloni, questo apre ulteriori spazi al centro. Perchè non è Forza Italia che mangia lae la porta nel Ppe ma lache mangia Forza Italia, perchè è più grande". Lo ha detto Matteoalla Stampa estera.

Pubblicità

ienablinski : RT @LucillaMasini: Crisi di governo: 'Spero che il PD abbia capito l'errore di allearsi coi populisti' ha dichiarato Renzi, che alle ammini… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Crisi di governo: 'Spero che il PD abbia capito l'errore di allearsi coi populisti' ha dichiarato Renzi, che alle ammini… - cicciopastisss : RT @LucillaMasini: Crisi di governo: 'Spero che il PD abbia capito l'errore di allearsi coi populisti' ha dichiarato Renzi, che alle ammini… - NicolaNicola65 : RT @LucillaMasini: Crisi di governo: 'Spero che il PD abbia capito l'errore di allearsi coi populisti' ha dichiarato Renzi, che alle ammini… - CenturrinoLuigi : RT @LucillaMasini: Crisi di governo: 'Spero che il PD abbia capito l'errore di allearsi coi populisti' ha dichiarato Renzi, che alle ammini… -

Silvio Berlusconi è arrivato a Roma e cresce il pressing delper il voto. In prima ... Gli ultimatum di Conte M5s: rottura tra governisti e ala dura Salvini e: la sfida delle ......che la leader di FdI non noti che tra i firmatari ci sono moltissimi esponenti di"). ... Gli ultimatum di Conte M5s: rottura tra governisti e ala dura Salvini e: la sfida delle ...Perchè non è Forza Italia che mangia la Lega e la porta nel Ppe ma la lega che mangia Forza Italia, perchè è più grande". Lo ha detto Matteo Renzi alla Stampa estera.Roma, 18 lug (Adnkronos) – “Sarà impossibile per il Pd tornare con Conte. Tutti quelli che dicevano punto di riferimento dei progressisti non dico che dovrebbero chiedermi scusa ma se mi dicono grazie ...