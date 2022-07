Centri estivi a Pomezia, il Sindaco: ‘710 famiglie ammesse al contributo’ (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 710 le famiglie di Pomezia che quest’anno usufruiscono del contributo economico per le rette dei Centri estivi. Il ‘bonus’, come ha fatto sapere il Sindaco, sarà erogato per il periodo che va dal 13 giugno 2022 al 2 settembre 2022, fino a un massimo di quattro settimane. Ed è riconosciuto ai minori fino ai 17 anni. Le dichiarazioni del Sindaco e dell’Assessora di Pomezia “Rispetto allo scorso anno è quasi raddoppiato il numero delle famiglie che si sta avvalendo dei voucher Centri estivi. – ha sottolineato il Sindaco Adriano Zuccalà – Un aumento della platea dei beneficiari che conferma il nostro impegno a sostegno delle famiglie, nel conciliare vita familiare e lavoro nel periodo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 710 lediche quest’anno usufruiscono del contributo economico per le rette dei. Il ‘bonus’, come ha fatto sapere il, sarà erogato per il periodo che va dal 13 giugno 2022 al 2 settembre 2022, fino a un massimo di quattro settimane. Ed è riconosciuto ai minori fino ai 17 anni. Le dichiarazioni dele dell’Assessora di“Rispetto allo scorso anno è quasi raddoppiato il numero delleche si sta avvalendo dei voucher. – ha sottolineato ilAdriano Zuccalà – Un aumento della platea dei beneficiari che conferma il nostro impegno a sostegno delle, nel conciliare vita familiare e lavoro nel periodo ...

