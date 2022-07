Centinaia di docenti russi in Ucraina per ”correggere istruzione” (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – Centinaia di insegnanti saranno inviati dalla russia nelle zone controllate da Mosca in Ucraina per fornire una ”corretta” istruzione agli studenti. I docenti entreranno in servizio all’inizio del nuovo anno scolastico e Mosca ha promesso loro uno stipendio di oltre 2.900 dollari al mese a fronte di una media di circa 550 dollari. Il messaggio diramato da Mosca, classificato come ”urgente”, parla di ”insegnanti necessari per le regioni di Zaporizhzhia e Kherson per il periodo estivo”, con uno stipendio di “8.600 rubli al giorno. Il lavoro consiste nel preparare le scuole per il nuovo anno scolastico”. Un’ora dopo un altro messaggio rivolto ai ”cari insegnanti: c’è qualcun altro che vole aiutare i colleghi? Queste regioni sono sicure. Per favore rispondete velocemente”. Gli appelli sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) –di insegnanti saranno inviati dallaa nelle zone controllate da Mosca inper fornire una ”corretta”agli studenti. Ientreranno in servizio all’inizio del nuovo anno scolastico e Mosca ha promesso loro uno stipendio di oltre 2.900 dollari al mese a fronte di una media di circa 550 dollari. Il messaggio diramato da Mosca, classificato come ”urgente”, parla di ”insegnanti necessari per le regioni di Zaporizhzhia e Kherson per il periodo estivo”, con uno stipendio di “8.600 rubli al giorno. Il lavoro consiste nel preparare le scuole per il nuovo anno scolastico”. Un’ora dopo un altro messaggio rivolto ai ”cari insegnanti: c’è qualcun altro che vole aiutare i colleghi? Queste regioni sono sicure. Per favore rispondete velocemente”. Gli appelli sono ...

