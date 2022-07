Catania, La Sicilia solleva dubbi su Pelligra: “Ci sono equivoci da chiarire” (Di lunedì 18 luglio 2022) Il proprietario del Catania sarà in settimana in città e incontrerà i giornalisti. Sarà l'occasione per chiarire alcuni dubbi sulla sua società Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 luglio 2022) Il proprietario delsarà in settimana in città e incontrerà i giornalisti. Sarà l'occasione peralcunisulla sua società

Pubblicità

LiveSicilia : Maltrattata e malmenata dal marito finisce ricoverata in ospedale - LiveSiciliaCT : Maltrattata e malmenata dal marito finisce ricoverata in ospedale - LiveSiciliaCT : Naturosa Maratona di Catania 2022, aperte le iscrizioni - LiveSicilia : Naturosa Maratona di Catania 2022, aperte le iscrizioni - dolphinjmm : RT @PellegrinoPatt: Buongiorno evento a Aci Castello centrato in pieno! Grande successo grazie a tutti …#citta #Sicilia #siciliabedda #cata… -