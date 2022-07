Caso Bakayoko | parla la Polizia | “Ecco perché l’abbiamo fermato”

Pubblicità

captblicero : Nel caso di Bakayoko la giustificazione è che si si sia trattato di uno “scambio di persona”, come se le persone ne… - Alex465251203 : Il caso #Bakayoko è emblematico delle mani legate della Polizia. Fermare un nero,un rom, è diventato pericoloso:per… - maxligart : @CucchiRiccardo Dalla questura di Milano : 'Bakayoko e l'altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un cas… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Caso @TimoeB08, parla la Polizia: 'Ecco perché l'abbiamo fermato' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bakayoko htt… - PianetaMilan : Caso @TimoeB08, parla la Polizia: 'Ecco perché l'abbiamo fermato' - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bakayoko… -

"Sono commenti fuori luogo - spiegano in Questura - il controllo è scattato perchée l'altro passeggero corrispondevano perfettamente, per un, alle descrizioni, e ovviamente è terminato ...pic.twitter.com/E9WfcW5APS Pallonate in Faccia (@pallonatefaccia) July 18, 2022 Ildi M'baye Niang . Non si conoscono al momento i dettagli della disavventura di Timoué, ma la ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Disavventura per il centrocampista del Milan Bakayoko. Il rossonero è stato fermato nel centro di Milano (lo scorso 3 luglio, ma il video è diventato virale solo oggi) da un ...