Caso Bakayoko, la difesa del sindacato di Polizia: «Operazione meticolosa. Quegli agenti sono l’orgoglio del Paese» (Di lunedì 18 luglio 2022) «Mi congratulo per la meticolosità dell’Operazione che ha visto coinvolti poliziotti giovanissimi ma preparati e ha mostrato ancora una volta quanto sia importante il fattore umano per la sorveglianza del territorio». Paolo Magrone, segretario del Siulp Milano, ha commentato così le immagini che circolano sulla perquisizione del calciatore del Milan Tiémoué Bakayoko. Magrone ha fatto un paragone tra questo Caso e quello Anis Amri, l’uomo che nel 2016 è stato protagonista degli attentati ai mercatini di Natale di Berlino. Pochi giorni dopo l’attentato è stato fermato e ucciso durante un controllo a Sesto San Giovanni, vicino a Milano. «Ci ricordiamo ancora di quando, tempo fa, nei pressi della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, una pattuglia si scontrò con un pericoloso terrorista, poi rimasto ucciso. Allora vennero chiamati ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) «Mi congratulo per la meticolosità dell’che ha visto coinvolti poliziotti giovanissimi ma preparati e ha mostrato ancora una volta quanto sia importante il fattore umano per la sorveglianza del territorio». Paolo Magrone, segretario del Siulp Milano, ha commentato così le immagini che circolano sulla perquisizione del calciatore del Milan Tiémoué. Magrone ha fatto un paragone tra questoe quello Anis Amri, l’uomo che nel 2016 è stato protagonista degli attentati ai mercatini di Natale di Berlino. Pochi giorni dopo l’attentato è stato fermato e ucciso durante un controllo a Sesto San Giovanni, vicino a Milano. «Ci ricordiamo ancora di quando, tempo fa, nei pressi della stazione ferroviaria di Sesto San Giovanni, una pattuglia si scontrò con un pericoloso terrorista, poi rimasto ucciso. Allora vennero chiamati ...

