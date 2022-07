Case popolari, prima gli immigrati: a Milano due alloggi su tre vanno agli stranieri (Di lunedì 18 luglio 2022) Milano, 18 lug — A Milano le Case popolari sono roba loro: tra gli alloggi assegnati e quelli che occupano abusivamente, sono gli immigrati a detenere lo scettro dell’edilizia popolare. E’ sufficiente dare una lettura alla graduatoria del bando pubblicato oggi sul sito del Comune di Milano: su 300 appartamenti, 207 sono assegnati a immigrati, i restanti 93 a italiani, più di due su tre. Case popolari, due su tre vanno agli immigrati A denunciarlo, intervistata dal Giornale, è l’europarlamentare leghista e consigliere comunale Silvia Sardone. Il «21esimo bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria comunale» è la cartina al tornasole del «welfare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 luglio 2022), 18 lug — Alesono roba loro: tra gliassegnati e quelli che occupano abusivamente, sono glia detenere lo scettro dell’edilizia popolare. E’ sufficiente dare una lettura alla graduatoria del bando pubblicato oggi sul sito del Comune di: su 300 appartamenti, 207 sono assegnati a, i restanti 93 a italiani, più di due su tre., due su treA denunciarlo, intervistata dal Giornale, è l’europarlamentare leghista e consigliere comunale Silvia Sardone. Il «21esimo bando integrativo per l’aggiornamento della graduatoria comunale» è la cartina al tornasole del «welfare ...

