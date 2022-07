Cannelloni di melanzane dal ripieno filante | una ricetta coi fiocchi!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 18 luglio 2022) Oggi vi proponiamo unadavvero squisita! Si tratta deidi, una vera prelibatezza culinaria, che delizierà il vostro palato e quello dei vostri ospiti. Una chicca di cucina da assaporare assolutamente e, grazie al suo favoloso aroma, saprà conquistare il palato anche delle persone più esigenti. Ora non dovete far altro che procurarvi tutti gli ingredienti necessari elencati di seguito e seguire le istruzioni per la preparazione. Ingredienti 800 g dilunghe 4 uova 200 g di scamorza a fette 700 ml di passata di pomodoro 150 g di prosciutto cotto Parmigiano grattugiato qb Una cipolla Pepe qb Olio extravergine d’oliva qb Olio per friggere qb Sale qb Basilico qb Procedimento Per prima cosa dovete prendere la cipolla e tritarla finemente, poi rosolarla mettendo a in una ...