Campionati Europei Giovanili, pioggia di medaglie per il ciclismo su pista orobico (Di lunedì 18 luglio 2022) Avvio scoppiettante per il ciclismo su pista bergamasco ai Campionati Europei Giovanili. La rassegna continentale ha infatti visto protagonista Francesca Pellegrini che si è messa al collo la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre juniores. Al via in compagnia di Martina Sanfilippo, Federica Venturelli e Vittoria Grassi, la 18enne di Capizzone si è aggiudicata l’accesso alla finale grazie al successo nella sfida con la Polonia terminata in 4’32”135. L’ingresso di Valentina Zanzi ha consentito alla formazione azzurra di migliorarsi ulteriormente e aggiudicarsi la medaglia più prestigiosa trionfando davanti alla Germania in 4’28”759. Medesimo discorso in campo maschile per Luca Giami che ha sfiorato il record mondiale di categoria insieme a Alessio Delle Vedove, Renato Favero e Andrea Raccagni ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Avvio scoppiettante per ilsubergamasco ai. La rassegna continentale ha infatti visto protagonista Francesca Pellegrini che si è messa al collo la medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre juniores. Al via in compagnia di Martina Sanfilippo, Federica Venturelli e Vittoria Grassi, la 18enne di Capizzone si è aggiudicata l’accesso alla finale grazie al successo nella sfida con la Polonia terminata in 4’32”135. L’ingresso di Valentina Zanzi ha consentito alla formazione azzurra di migliorarsi ulteriormente e aggiudicarsi la medaglia più prestigiosa trionfando davanti alla Germania in 4’28”759. Medesimo discorso in campo maschile per Luca Giami che ha sfiorato il record mondiale di categoria insieme a Alessio Delle Vedove, Renato Favero e Andrea Raccagni ...

Pubblicità

Federvolley : #EuroVolleyU22M L'ITALIA???? E' IN FINALE AI CAMPIONATI EUROPEI Tanti RT per questa squadra???? @CEVolleyball - Federvolley : #EuroVolleyU22M CAMPIONI D'EUROPA, CAMPIONI D'EUROPA, CAMPION D'EUROPA?? !!! L'Italia ha superato 3-1 la Francia… - Federvolley : #EuroVolleyU22M E' FINALEEEE ?????????? La ????Nazionale #Under22 ha battuto, al termine di una vera e propria battaglia,… - SwimSwam_Italia : Campionati Europei Roma 2022: Tempi Limite E Criteri Di Qualificazione - giovannimaggio : Serie A, Ekrem Konur non ha dubbi: 'Rispetto a altri campionati europei...' -