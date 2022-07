Camper su Rai 1 | anticipazioni del 18-22 luglio | qual è la Regione della settimana

(Di lunedì 18 luglio 2022)su Rai 1,18-22: la trasmissione condotta da Roberta Morise e Tinto è arrivata in Sicilia.i argomenti verranno trattati?su Rai 1,18-22è laDopo aver raccontato la bellezzaSardegna, del Lazio ePuglia, il viaggio disu Rai 1 prosegue verso la Sicilia. La, infatti, sarà protagonista del nuovo show condotto da Roberta Morise e Tinto in occasione delle puntate che verranno trasmesse sulla prima rete Rai tra lunedì 18 e venerdì 22. Nel corso ...

Pubblicità

fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: Camper - Settimana del 18/07/2022 al 22/07/2022 - Con Roberta Morise e Tinto su Rai 1. - MontiFrancy82 : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 prosegue in Sicilia da lunedì 18 luglio al… - SMSNEWSOFFICIAL : Il viaggio del #camper di Rai 1, guidato da @tinto1976 e @robertamorise1 prosegue in Sicilia da lunedì 18 luglio al… - MazaraNews : Oggi 18 luglio la trasmissione 'Camper' di Rai 1 fa tappa a Mazara del Vallo - UnDueTreBlog : Camper - Settimana del 18/07/2022 al 22/07/2022 - Con Roberta Morise e Tinto su Rai 1. -

... infatti, ha collaborato con grandi quotidiani e poi è entrata in, nel 2004 era già ... orario in cui cede la linea aIntanto, godiamoci suUno '', uno dei programmi ideati da Angelo Mellone , in onda ogni giorno dalle ore 11.30 alle 13.25, condotto da Tinto e Roberta Morise , che vede fra i protagonisti ...“Valorizziamo la Puglia attraverso il racconto Rai. Le bellezze storiche e artistiche, l’enogastronomia e le aree naturali ed incontaminate della nostra regione, già in questi giorni hanno caratterizz ...Tramonti, Rai1, Fortunato Amatruda, Pizza, Camper La Costa d'Amalfi su una pizza: Maestro Fortunato Amatruda mostra come si fa a “Camper” su Rai 1 /VIDEO Ospite d’eccezione della puntata di "Camper" ...