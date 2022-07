Call Center molesti? Scopri come bloccare le chiamate (Di lunedì 18 luglio 2022) Spesso e volentieri siamo alle prese con Call Center molesti che ci invadono di chiamate a qualsiasi ora del giorno: ecco come bloccare le chiamate e stare tranquilli. Almeno una volta nella vita tutti noi siamo stati raggiunti da telefonate sul cellulare, oppure a casa e in ufficio in cui alcune persone cercano di venderti dei servizi o dei prodotti. La maggior parte di queste sono chiamate indesiderate che vorremmo non ricevere più. Bene, è una cosa fattibile: Scopri come. fonte foto: AdobeStockLa seccatura di ricevere una chiamata da un Call Center appartiene un po’ a tutti noi, soprattutto se queste arrivano in momenti della giornata in cui siamo indaffarati. Non ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 luglio 2022) Spesso e volentieri siamo alle prese conche ci invadono dia qualsiasi ora del giorno: eccolee stare tranquilli. Almeno una volta nella vita tutti noi siamo stati raggiunti da telefonate sul cellulare, oppure a casa e in ufficio in cui alcune persone cercano di venderti dei servizi o dei prodotti. La maggior parte di queste sonoindesiderate che vorremmo non ricevere più. Bene, è una cosa fattibile:. fonte foto: AdobeStockLa seccatura di ricevere una chiamata da unappartiene un po’ a tutti noi, soprattutto se queste arrivano in momenti della giornata in cui siamo indaffarati. Non ...

