Calendario Campionati Italiani assoluti nuoto 2022: orari giornalieri, programma, tv, streaming 19-21 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Dal 19 al 21 luglio il Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia sarà teatro dell'edizione 2022 dei Campionati Italiani di nuoto estivi. Sui blocchi di partenza ci saranno bene 446 atleti, 233 uomini e 213 donne, in rappresentanza di 131 società e un totale di 926 presenze gara. Si tratta di una rassegna che andrà a definire la squadra che prenderà parte agli attesissimi Europei di Roma (11-17 agosto). Non a caso, la compagine tricolore sarà quasi al completo sui blocchi di partenza per testarsi in vista della competizione continentale. I big azzurri risponderanno all'appello, dopo gli straordinari risultati dei Mondiali di Budapest, con l'eccezione dell'oro iridato sui 1500 stile libero, Gregorio Paltrinieri, che proseguirà la preparazione in altura in funzione degli Europei citati.

