Caldo record, settimana rovente: mercoledì in Italia 9 città da bollino rosso (Di lunedì 18 luglio 2022) commenta Continua il Caldo record in Italia. La fase più critica della settimana si aprirà mercoledì, quando 9 città saranno da bollino rosso, cioè a rischio alto di ondate di calore: Bologna, Bolzano,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 luglio 2022) commenta Continua ilin. La fase più critica dellasi aprirà, quando 9saranno da, cioè a rischio alto di ondate di calore: Bologna, Bolzano,...

Pubblicità

ignaziocorrao : ??Il Portogallo ha appena raggiunto i 47.0°C a #Pinhão. ?????? Se confermato, questo sarà il giorno di luglio più cald… - Agenzia_Ansa : È salito ad almeno 84 il bilancio delle morti attribuibili a eccesso di temperature in Spagna. Si sono registrate t… - Romanoff_PE : RT @MMmarco0: Oggi sono crollati centinaia di record di caldo nell'Europa occidentale. Punte di 43°C in Francia a Nantes, fino a 39°C in No… - ninda1952 : RT @RaiNews: #Caldo record in #Francia. Il #MétéoFranceInstitute prevede che 'in alcune zone del sud-ovest si potrebbero raggiungere i 44°'… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Caldo record, settimana rovente: mercoledì in Italia 9 città da bollino rosso #caldo #italia -