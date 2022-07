Caldo record, Latina città da bollino rosso. Da mercoledì allerta anche a Roma (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma – Non si allenta la morsa del Caldo torrido sull’Italia. A essere più colpito si conferma il Nord. Oggi 5 città sono da bollino rosso, il livello massimo d’allerta: Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia. bollino arancione (allerta di livello 2) a Bologna, Genova, Palermo, Rieti, Roma. E’ quanto prevede il bollettino delle ondate di calore, a cura del ministero della Salute. Nessuna allerta Caldo a Bari, Napoli e Reggio Calabria, caratterizzate da un bollino verde anche domani e mercoledì. L’afa, invece, non scemerà a Bolzano, Brescia, Firenze, Latina, Perugia, che restano da bollino ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 luglio 2022)– Non si allenta la morsa deltorrido sull’Italia. A essere più colpito si conferma il Nord. Oggi 5sono da, il livello massimo d’: Bolzano, Brescia, Firenze,, Perugia.arancione (di livello 2) a Bologna, Genova, Palermo, Rieti,. E’ quanto prevede il bollettino delle ondate di calore, a cura del ministero della Salute. Nessunaa Bari, Napoli e Reggio Calabria, caratterizzate da unverdedomani e. L’afa, invece, non scemerà a Bolzano, Brescia, Firenze,, Perugia, che restano da...

