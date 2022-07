Caldo, in anticipo scatta da Casalmaggiore la raccolta italiana del pomodoro da salsa (Di lunedì 18 luglio 2022) Esplodono costi produzione da gasolio a manichette scatta la raccolta di pomodoro da salsa in Lombardia in anticipo di circa una settimana rispetto allo scorso anno a causa del grande Caldo, con le temperature che in questi giorni sfioreranno punte vicine ai 40 gradi. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione dell’avvio della raccolta del pomodoro in Italia, che parte a Casalmaggiore (Cremona) in via Staffolo, presso l’azienda agricola Assagri. Il Caldo intenso e le alte temperature – spiega la Coldiretti regionale – stanno facendo maturare molto in fretta il prodotto che promette bene sotto il profilo qualitativo. “Lo stato delle piantine è buono – conferma Davide Rocca, direttore del Consorzio Casalasco ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 18 luglio 2022) Esplodono costi produzione da gasolio a manichetteladidain Lombardia indi circa una settimana rispetto allo scorso anno a causa del grande, con le temperature che in questi giorni sfioreranno punte vicine ai 40 gradi. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione dell’avvio delladelin Italia, che parte a(Cremona) in via Staffolo, presso l’azienda agricola Assagri. Ilintenso e le alte temperature – spiega la Coldiretti regionale – stanno facendo maturare molto in fretta il prodotto che promette bene sotto il profilo qualitativo. “Lo stato delle piantine è buono – conferma Davide Rocca, direttore del Consorzio Casalasco ...

Pubblicità

flc_crea : RT @Manubonc: Loro pensavano che i cambiamenti climatici avrebbero riguardato al massimo qualche atollo sommerso fra 30 anni. E tutto somma… - Francesco : Strategia 2022 dei siti di #meteo per alimentare il clickbait e generare traffico: posticipare sistematicamente di… - Manubonc : Loro pensavano che i cambiamenti climatici avrebbero riguardato al massimo qualche atollo sommerso fra 30 anni. E t… - QuindiciNews : Caldo, in #Anticipo di una settimana scatta raccolta pomodoro da salsa Lo rende noto la #Coldiretti regionale in o… - Rita27231355 : @Ziafrancy86 @mesmeri Vero... Ho visto un calo in alcuni miei alunni che hanno avuto il Covid! Pensavo fosse il cal… -