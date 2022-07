Caldo estremo e siccità, l'allarme di Mario Tozzi: siamo entrati nell'era del fuoco (Di lunedì 18 luglio 2022) È cominciata (e non da oggi) “l'era del fuoco”. Così Mario Tozzi, in un'allarmante intervista rilasciata a La Repubblica, si è espresso sul Caldo insopportabile che sta colpendo non solo il nostro Paese, ma anche Francia, Spagna, Portogallo e altre nazioni dell'intero globo terrestre. È come se ogni anno si ripetesse lo stesso tormentone: “Io un Caldo così non l'ho mai sentito, nemmeno nella famosa estate del 2003… quella fu la più calda di sempre”. In realtà, come afferma il geologo e divulgatore scientifico, “stiamo osservando il fenomeno dalla prospettiva sbagliata”. Perché? “Ci sembrano eventi eccezionali perché guardiamo al nostro passato, alle estati temperate, ma non è più così. Stiamo vedendo, invece, i primi fenomeni ordinari della nuova era che verrà, l'era del ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) È cominciata (e non da oggi) “l'era del”. Così, in un'allarmante intervista rilasciata a La Repubblica, si è espresso sulinsopportabile che sta colpendo non solo il nostro Paese, ma anche Francia, Spagna, Portogallo e altre nazioni dell'intero globo terrestre. È come se ogni anno si ripetesse lo stesso tormentone: “Io uncosì non l'ho mai sentito, nemmenoa famosa estate del 2003… quella fu la più calda di sempre”. In realtà, come afferma il geologo e divulgatore scientifico, “stiamo osservando il fenomeno dalla prospettiva sbagliata”. Perché? “Ci sembrano eventi eccezionali perché guardiamo al nostro passato, alle estati temperate, ma non è più così. Stiamo vedendo, invece, i primi fenomeni ordinari della nuova era che verrà, l'era del ...

