Calciomercato Torino: Acerbi per il post Bremer (Di lunedì 18 luglio 2022) Calciomercato Torino, i granata cercano un sostituto per Bremer: piace il laziale Acerbi. Lotito chiede 5 milioni Il Torino è alla ricerca di un sostituto di Gleison Bremer. Il brasiliano giocherà nell'Inter o nella Juventus, con i bianconeri che hanno sorpassato i nerazzurri nella corsa al calciatore. Tanti i nomi sul taccuino di Davide Vagnati: Wout Faes del Reims e Francesco Acerbi della Lazio i giocatori che piacciono di più a Ivan Juric. Il tecnico croato chiede rinforzi e non è felice dei movimenti sul mercato della sua società. Acerbi piace molto, Lotito chiede 5 milioni di euro. Lo riporta Larepubblica.it. L'articolo proviene da Calcio News 24.

