Calciomercato Roma | Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma

(Di lunedì 18 luglio 2022) Arrivata la conferma ufficiale sul profilo Twitter,ha accettato l’offerta, visite mediche in settimana PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilha preso definitivamente il via, in molti si chiedevano quando sarebbe arrivato il prossimo colpo ma sicuramente non avrebbero mai immaginato che poteva essere un nome Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - SkySport : ? PAULO DYBALA È DELLA ROMA ???? L'argentino ha accettato l'offerta dei giallorossi ?? - DiMarzio : . @OfficialASRoma, aumenta la fiducia per #Dybala - lapaksquare : RT @mirkotorre24: ??AGGIORNAMENTO?? L'entourage di #Dybala ha accettato la proposta della #Roma. L'offerta è stata girata a #LaJoya per gli u… - BuonAndrew : RT @Gabrioc: Nello stesso giorno la Roma va a prendere un ambito giocatore svincolato e sembra lasciar perdere il classico mezzo trappolone… -

Dybala vorrebbe guadagnare qualcosa in più dei 4 milioni offerti dalla, che però le lascerà ... Leggi i commenti: tutte le notizie 18 luglio - 08:32In particolare, come raccontato ieri da.it, laprosegue nella trattativa e trapelano fiducia e ottimismo. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti sulle trattative, minuto per ...Quest'ultimo, dopo le visite mediche in programma in giornata a Roma, a Villa Stuart, si metterà in viaggio per raggiungere i suoi nuovi compagni in Austria.L’attaccante ex Juve ha dato il suo assenso nella notte: ora prepara il viaggio per il Portogallo dove si trova la squadra giallorossa. Decisivo il blitz domenicale di Tiago Pinto ...