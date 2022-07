Calciomercato Roma, Dybala il nuovo 10: come giocherà Mourinho (Di lunedì 18 luglio 2022) La Roma piazza il grande colpo di questa sessione estiva di Calciomercato: Paulo Dybala vestirà la maglia giallorossa. Decisiva una call con Dan e Ryan Friedkin per convincere definitivamente l’argentino a trasferirsi nella Capitale. Un regalo enorme per José Mourinho, pronto ad inserire immediatamente la Joya nei suoi schemi in vista dell’imminente inizio di stagione. Calciomercato Roma, Dybala pronto a prendersi la 10 Sembrava impossibile, quasi impensabile fino a qualche settimana fa ma la trattativa per portare Paulo Dybala alla Roma si è concretizzata nel giro di 7 giorni. Quasi a dire: “Questo è il bello del Calciomercato”. Viste le difficoltà dell’Inter nel cedere Sanchez e Dzeko, Tiago Pinto ha ... Leggi su zon (Di lunedì 18 luglio 2022) Lapiazza il grande colpo di questa sessione estiva di: Paulovestirà la maglia giallorossa. Decisiva una call con Dan e Ryan Friedkin per convincere definitivamente l’argentino a trasferirsi nella Capitale. Un regalo enorme per José, pronto ad inserire immediatamente la Joya nei suoi schemi in vista dell’imminente inizio di stagione.pronto a prendersi la 10 Sembrava impossibile, quasi impensabile fino a qualche settimana fa ma la trattativa per portare Pauloallasi è concretizzata nel giro di 7 giorni. Quasi a dire: “Questo è il bello del”. Viste le difficoltà dell’Inter nel cedere Sanchez e Dzeko, Tiago Pinto ha ...

Pubblicità

DiMarzio : #Dybala, ad oggi le uniche pretendenti sono #Roma e #Napoli: l'argentino presto dovrebbe prendere una decisione?? - repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - DiMarzio : .@OfficialASRoma: incontro con gli agenti di Paulo #Dybala #calciomercato #SerieA - CorJuve : RT @Leocv85: Non dovrebbero esserci errori #Dybala #Roma #tifosottiinteristi #Juventus #inter #calciomercato - NandoArm8 : ?????????? José #Mourinho avrà il suo '10' (in attesa della ratifica sulla maglia): #Dybala sarà al centro del progetto… -