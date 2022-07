Calciomercato Napoli: oggi conferenza stampa di Giuntoli, senza Spalletti (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Calciomercato del Napoli è in piena crisi, oggi ci sarà una conferenza stampa di Cristiano Giuntoli a Dimaro. Secondo le ultime novità il direttore sportivo si presenterà davanti ai microfoni senza che ci anche l’allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico ieri dopo la partita amichevole Napoli-Perugia, ha detto di fidarsi ciecamente della società sul mercato. Certo fino ad ora le sue richieste sono sempre state disattese: voleva Koulibaly e Ospina e sono andati via, ha parlato benissimo di Kim ed è vicino al Rennes, ha sognato Dybala ed è andato alla Roma. Insomma l’assenza di Spalletti potrebbe essere un caso, dato che si parla di Calciomercato, di competenza del direttore sportivo, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 luglio 2022) Ildelè in piena crisi,ci sarà unadi Cristianoa Dimaro. Secondo le ultime novità il direttore sportivo si presenterà davanti ai microfoniche ci anche l’allenatore Luciano. Il tecnico ieri dopo la partita amichevole-Perugia, ha detto di fidarsi ciecamente della società sul mercato. Certo fino ad ora le sue richieste sono sempre state disattese: voleva Koulibaly e Ospina e sono andati via, ha parlato benissimo di Kim ed è vicino al Rennes, ha sognato Dybala ed è andato alla Roma. Insomma l’asdipotrebbe essere un caso, dato che si parla di, di competenza del direttore sportivo, ...

