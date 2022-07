Calciomercato Milan | vicino il colpo Tanganga | il difensore ha detto sì

(Di lunedì 18 luglio 2022): i rossoneri sarebbero vicini alin difesa. Il calciatore avrebbe dato il suo sì Come riportato da Tuttosport, per quanto riguarda la difesa, nelle ultime ore ilha intensificato i contatto con il Tottenham per Japhet. Ilha aperto alla soluzione rossonera e nelle prossime ore potrebbe arrivare la definizione dell’operazione. Il giocatore occuperebbe uno slot per gli extracomunitari. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

nelle scorse settimane, aveva comunicato di non voler essere ceduto a una squadra che non facesse la Champions League e di voler andare, principalmente, al. Ieri il giovane talento del Bruges ...Continua la storia d'amore tra il Milan e Ibrahimovic. Lo svedese, nonostante il brutto infortunio, ha firmato il rinnovo annuale ...Il Milan deve stringere i tempi per il dopo-Kessié, da Weigl a Danilo: tutte le opportunità di mercato a centrocampo ...