Calciomercato Milan: ok del Tottenham per il prestito di Tanganga (Di lunedì 18 luglio 2022) Calciomercato Milan, in Inghilterra sono sicuri che il Tottenham ha aperto al prestito di Tanganga ai rossoneri Importanti aggiornamenti arrivano dall'Inghilterra sulla trattativa tra Milan e Tottenham per Tanganga, difensore centrale scelto da Maldini e Massara per completare il reparto di Pioli. Secondo quanto riporta il giornalista di Sky Sports UK, Lyall Thomas, il Tottenham avrebbe dato l'ok per il prestito del difensore. Gli agenti domani saranno a Milano per provare a trovare la quadra definitiva e far sbarcare così il ragazzo a Milano per le visite mediche. L'articolo proviene da Calcio News 24.

