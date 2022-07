Calciomercato Milan – Domani gli agenti di Tanganga in Italia | le ultime

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, a che serve rinnovare #Ibra? Eroico ma anche patetico, la sua strafottenza si sta smagnetizzando - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, Zlatan #Ibrahimovic ha firmato il rinnovo: i dettagli dell'accordo - DiMarzio : .@acmilan | Ufficiale il rinnovo di contratto di Zlatan #Ibrahimovic ?? - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Inter, #Bellanova: 'Io tifoso fin da piccolo, ora parlo con #Lukaku. Maglia #Milan? A 6 anni si agisce senza pensare' https:… - SportPassion8 : De Ketelaere è un nuovo calciatore del #Milan. Il Club Brugge ha accettato l’ultima offerta dei rossoneri. Il calci… -

Ne parliamo LIVE dalle 19.30 con Alessandro Di Gioia e i suoi ospiti, dalle piazze più importanti d'Italia: il direttore Gianni Visnadi per parlare die del rinnovo di Zlatano Ibrahimovic, ...Garantendosi Ibra per almeno un'altra stagione, ilha fatto un affare, perché Ibra vale molto più di quanto costerà. Ibra è calcio, è leader, ma anche brand, Ibra è marketing. Al costo di un ...Il Milan avanza su Charles De Ketelaere, talento del Brugge che i rossoneri trattano da tempo. Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo Twitter, ...Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato a TMW Radio del futuro del suo assistito: "La regola che ci insegnano è che chi scrive passa avanti. Però bisogna anche dire ...