Calciomercato Juventus, Zaniolo si allontana: il motivo lascia senza parole (Di lunedì 18 luglio 2022) Sembrava una trattativa in procinto di essere portata a termine ma ora le cose si sono complicate e Zaniolo rischia di non andare alla Juve. L’estate della Juventus si è aperta con due colpi di enorme portata: stiamo parlando di Pogba e Di Maria. Un vero e proprio antipasto di mercato in una sessione che deve, per forza di cose, rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo, in vista della prossima stagione, è molto semplice: tornare a vincere dopo due quarti posti consecutivi che non possono essere in linea con le ambizioni della società bianconera. Per raggiungere l’obiettivo bisogna operare su mercato nel migliore dei modi e Zaniolo è uno degli obiettivi; le cose, però, sembrano essere cambiate. AnsafotoSembrava una trattativa in dirittura d’arrivo con Zaniolo a mandare più di qualche messaggio (storia ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Sembrava una trattativa in procinto di essere portata a termine ma ora le cose si sono complicate erischia di non andare alla Juve. L’estate dellasi è aperta con due colpi di enorme portata: stiamo parlando di Pogba e Di Maria. Un vero e proprio antipasto di mercato in una sessione che deve, per forza di cose, rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. L’obiettivo, in vista della prossima stagione, è molto semplice: tornare a vincere dopo due quarti posti consecutivi che non possono essere in linea con le ambizioni della società bianconera. Per raggiungere l’obiettivo bisogna operare su mercato nel migliore dei modi eè uno degli obiettivi; le cose, però, sembrano essere cambiate. AnsafotoSembrava una trattativa in dirittura d’arrivo cona mandare più di qualche messaggio (storia ...

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc: #DeLigt atteso già domani a Monaco per le visite mediche e la firma con il @FCBayern #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Se l'@Inter non riuscisse a chiudere per #Bremer in giornata, la @juventusfc sarebbe pront… - GiovaAlbanese : Il #Bayern prepara l'offensiva decisiva per #DeLigt: il club bavarese vuole chiudere prima che vada in tournée con… - salvodf : Con #DeLigt ormai sulla via di #Monacodibaviera la #juventus infiamma il #calciomercato. #bremer #PauTorres - mattsca_ : RT @OAccomando91: ***Scatto definitivo della #Juventus per #Bremer*** #Dazn #Calciomercato -

CM Scommesse: Italia - Belgio da dentro o fuori, ecco come andrà Centrata la palla da pochissimo, scappa Barbara Bonansea e ha persino il tempo di prendere la mira, davanti a lei la compagna di squadra, il portiere della Juventus. Tiro, parata. Che botta per le ... Juve, Locatelli parte ancora da regista: zero alternative e un'idea dal mercato Commenta per primo 9 - 0 al Pinerolo e la prima partita di Paul Pogba e Angel Di Maria con la maglia della Juventus si è subito trasformata in un grande successo, con giocate da fenomeno nello stretto del vecchio - nuovo numero 10 e con il primo gol dell'esterno schierato alto a destra nel tridente ... Sky Sport DA TORINO - Juventus, tutto fatto con il Bayern Monaco per De Ligt Stando a quanto riportato da La Stampa, Matthijs D Ligt sarebbe ad un passo dal Bayern Monaco: "Matthijs de Ligt è un calciatore del Bayern Monaco. L'intesa è confermata sia a Torino che a Monaco di B ... Obiettivo Morata: la Juve spera in Cristiano Ronaldo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Centrata la palla da pochissimo, scappa Barbara Bonansea e ha persino il tempo di prendere la mira, davanti a lei la compagna di squadra, il portiere della. Tiro, parata. Che botta per le ...Commenta per primo 9 - 0 al Pinerolo e la prima partita di Paul Pogba e Angel Di Maria con la maglia dellasi è subito trasformata in un grande successo, con giocate da fenomeno nello stretto del vecchio - nuovo numero 10 e con il primo gol dell'esterno schierato alto a destra nel tridente ... Juventus, acquisti e cessioni del calciomercato 2022 Stando a quanto riportato da La Stampa, Matthijs D Ligt sarebbe ad un passo dal Bayern Monaco: "Matthijs de Ligt è un calciatore del Bayern Monaco. L'intesa è confermata sia a Torino che a Monaco di B ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...