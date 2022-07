Calcio Napoli, poker al Perugia: ancora in evidenza Kvaratskhelia (Di lunedì 18 luglio 2022) Il Calcio Napoli batte 4-1 il Perugia nella seconda amichevole a Dimaro (a segno anche Anguissa, Politano e Petagna). Dybala a un passo dalla Roma: torna di moda Deulofeu. Gli azzurri vincono e convincono anche nel secondo test amichevole a Dimaro, battendo 4-1 il Perugia. In evidenza ancora una volta Kvaratskhelia, autore del primo gol Leggi su 2anews (Di lunedì 18 luglio 2022) Ilbatte 4-1 ilnella seconda amichevole a Dimaro (a segno anche Anguissa, Politano e Petagna). Dybala a un passo dalla Roma: torna di moda Deulofeu. Gli azzurri vincono e convincono anche nel secondo test amichevole a Dimaro, battendo 4-1 il. Inuna volta, autore del primo gol

Pubblicità

Gazzetta_it : Deulofeu, niente amichevole con l’Udinese: è pronto per il Napoli - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - SportdelSud : ???? La regina nello scacchiere, il sacro nel profano, l'idolo dei tifosi: questo è il dieci. E #Napoli ne avrebbe m… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Criscitiello: 'Napoli, così puoi lottare solo per un posto in Champions League' -