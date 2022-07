Calcio femminile, Qualcosa di personale o Stargirl? La tv del 18 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 18 luglio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di Calcio femminile fra Italia e Belgio, giocata nell’ambito dei campionati Europei Inghilterra. Dal Manchester City Accademy di Manchester, il terzo match di questa manifestazione. Telecronaca di Tiziana Alla Commento tecnico di Carolina Morace, a bordo campo Alessandra D’Angiò, interviste di Sara Meini, Pitch Presentation con Simona Rolandi e Katia Serra. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo ” Genitori e figli”: mentre la 118 risponde a diverse chiamate che vedono protagonisti genitori e figli, Chimney e Maddie imparano a gestire la vita con il loro neonato… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Per la prima serata in tv, lunedì 18RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita difra Italia e Belgio, giocata nell’ambito dei campionati Europei Inghilterra. Dal Manchester City Accademy di Manchester, il terzo match di questa manifestazione. Telecronaca di Tiziana Alla Commento tecnico di Carolina Morace, a bordo campo Alessandra D’Angiò, interviste di Sara Meini, Pitch Presentation con Simona Rolandi e Katia Serra. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “9-1-1”. Verrà proposto l’episodio dal titolo ” Genitori e figli”: mentre la 118 risponde a diverse chiamate che vedono protagonisti genitori e figli, Chimney e Maddie imparano a gestire la vita con il loro neonato… Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e alla politica ...

Pubblicità

RaiNews : #WEuro2022, Vigilia di #ItaliaBelgio, sfida decisiva per le azzurre. @katia_serra: tutto dipende da noi, siamo supe… - RaiUno : L'incredibile storia del nostro calcio femminile, iniziata più di un secolo fa. Il documentario '#AzzurroShocking,… - RaiUno : Fino a pochi anni fa era difficile sentire parlare di calcio femminile in tv. Nel 1983 Raffaella Carrà in “Pronto R… - LesterGriffin : @GioB1974 @marcocattaneo Noi invece riteniamo che invece tu ne capisca di pallavolo come veicolo sociale. Pensiamo,… - Lorenzo11122 : @f_lauda @lebonalmm Io non seguo più il calcio. Si segue pallavolo femminile almeno vedo culi -