Calcio femminile, Europei 2022: il tabellone dai quarti alla finale. Calendario, date, programma, orari, tv (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ terminata con gli ultimi incontri del Gruppo D la fase a gironi degli Europei 2022 di Calcio femminile, di scena in Inghilterra. Sulla base dei risultati maturati sul campo, le compagini qualificate per i quarti di finale sono le seguenti: Inghilterra, Spagna, Germania, Austria, Svezia, Belgio, Francia e Olanda. Si prospettano sfide decisamente interessanti, aventi già il sapore di un atto conclusivo. Il riferimento è allo scontro tra le campionesse in carica dei Paesi Bassi contro le francesi, primatiste del raggruppamento D citato. Calcio femminile, sipario europeo. L’Italia perde con il Belgio e torna meritatamente a casa Di seguito il Calendario dei quarti di finale e come seguire le partite in ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) E’ terminata con gli ultimi incontri del Gruppo D la fase a gironi deglidi, di scena in Inghilterra. Sulla base dei risultati maturati sul campo, le compagini qualificate per idisono le seguenti: Inghilterra, Spagna, Germania, Austria, Svezia, Belgio, Francia e Olanda. Si prospettano sfide decisamente interessanti, aventi già il sapore di un atto conclusivo. Il riferimento è allo scontro tra le campionesse in carica dei Paesi Bassi contro le francesi, primatiste del raggruppamento D citato., sipario europeo. L’Italia perde con il Belgio e torna meritatamente a casa Di seguito ildeidie come seguire le partite in ...

