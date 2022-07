Calcio | Cremonese Braida ' Serie A dura | lavoriamo per la salvezza'

Pubblicità

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ansaldi verso la firma - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ansaldi verso la firma - susydigennaro : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ansaldi verso la firma - napolimagazine : CREMONESE - Ansaldi verso la firma - apetrazzuolo : CREMONESE - Ansaldi verso la firma -

Il consulente strategico del club grigiorosso "Ce la metteremo tutta" CREMONA - "Lamancava in serie A da tanti anni, è un campionato molto duro, impegnativo, dobbiamo ...utili a questo"...Il giocatore, passato ufficialmente allanelle scorse ore al club neopromosso in A, ha ... Paolo Ghiglione (getty images) tutte le notizie di genoa ghiglione social Leggi i commenti: ...Il consulente strategico del club grigiorosso 'Ce la metteremo tutta' CREMONA (ITALPRESS) - 'La Cremonese mancava in serie A da tanti anni, è ...Nelle ultime ore il club grigiorosso ha aperto la linea telefonica con il 35enne argentino. Ariedo Braida, come riferisce Tuttosport, ha quasi convinto Ansaldi a ripartire dalla Cremonese. L'esterno è ...