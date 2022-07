Cala ancora la dipendenza italiana dal gas russo: Mosca diventa quinto fornitore. Draghi: “Altri 4 miliardi di metri cubi dall’Algeria” (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia continua a nella sua operazione per ridurre la propria dipendenza dal gas russo. E mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi, volava in Algeria per concludere un nuovo accordo per aumentare la forniture dal Paese nordafricano, diventato il primo partner di Roma per le forniture del combustibile fossile, da Snam arriva la notizia che la Russia perde un’altra posizione e si colloca al quinto posto tra i fornitori di gas all’Italia. Secondo le stime della società, dei 228,54 milioni di metri cubi importati oggi, 68,55 provengono dall’Algeria, 48,94 dal Nord Europa, 32,84 dall’Azerbaijan e 27,06 milioni dal rigassificatore di Cavarzere (Rovigo). Solo dopo troviamo i 25,55 milioni ancora forniti da Mosca. Un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Italia continua a nella sua operazione per ridurre la propriadal gas. E mentre il presidente del Consiglio, Mario, volava in Algeria per concludere un nuovo accordo per aumentare la forniture dal Paese nordafricano,to il primo partner di Roma per le forniture del combustibile fossile, da Snam arriva la notizia che la Russia perde un’altra posizione e si colloca alposto tra i fornitori di gas all’Italia. Secondo le stime della società, dei 228,54 milioni diimportati oggi, 68,55 provengono, 48,94 dal Nord Europa, 32,84 dall’Azerbaijan e 27,06 milioni dal rigassificatore di Cavarzere (Rovigo). Solo dopo troviamo i 25,55 milioniforniti da. Un ...

