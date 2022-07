C Capital rafforza la crescita in Italia con l’acquisizione di SAIT (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – La boutique di consulenza finanziaria, controllata dalla portoghese Ibisco, prosegue l’espansione nel nostro Paese Milano, 18 luglio 2022 – In data 24 giugno 2022, C Capital SRL ha acquisito, con atto notarile, il 70% di SAIT SRL. SAIT (www.SAITsrl.it), fondata nel a 1975 a Chiuduno (Bergamo), è l’unica azienda Italiana che progetta e realizza internamente tutti gli elementi essenziali di un generatore di vapore. La produzione SAIT comprende bruciatori industriali, generatori di vapore, quadri di controllo, automazione, analisi e distribuzione, sia in contesti di nuove applicazioni che per impianti esistenti. L’azienda fornisce anche assistenza pre e post vendita e progettazione di impianti. C Capital (www.c-Capital.it) è una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 luglio 2022) (Adnkronos) – La boutique di consulenza finanziaria, controllata dalla portoghese Ibisco, prosegue l’espansione nel nostro Paese Milano, 18 luglio 2022 – In data 24 giugno 2022, CSRL ha acquisito, con atto notarile, il 70% diSRL.(www.srl.it), fondata nel a 1975 a Chiuduno (Bergamo), è l’unica aziendana che progetta e realizza internamente tutti gli elementi essenziali di un generatore di vapore. La produzionecomprende bruciatori industriali, generatori di vapore, quadri di controllo, automazione, analisi e distribuzione, sia in contesti di nuove applicazioni che per impianti esistenti. L’azienda fornisce anche assistenza pre e post vendita e progettazione di impianti. C(www.c-.it) è una ...

