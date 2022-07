(Di lunedì 18 luglio 2022) Sceso di notte dall'Air Force One, il presidente non ha fatto in tempo ad entrare alla Casa Bianca che i reporter lo hanno subito incalzato 18 luglio 2022

Agenzia ANSA

Sceso di notte dall'Air Force One, il presidente non ha fatto in tempo ad entrare alla Casa Bianca che i reporter lo hanno subito incalzato 18 luglio 2022... che ha detto a Fox News di non averlo sentito accusare il principe Mohammed bin Salman per l'omicidio. Alla domanda se il capo della diplomazia di Riad dicesse la verità, il presidente, di ... Bufera Khashoggi e magri risultati per Biden a Riad - Mondo L'Arabia Saudita non prende impegni per aumentare la produzione di petrolio e frenare l'inflazione. Biden litiga coi media e smentisce Riad ...Una stretta di mano al re saudita Salman e un saluto meno caloroso – col pugno chiuso - al figlio, il principe Mohammed bin Salman (Mbs), reggente di fatto del Regno che lo ha accolto a Gedda e che l’ ...