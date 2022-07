Brutte notizie per la Lega in Sicilia, Gelarda lascia il Carroccio: “Salvini ha tradito il Sud, vado via” (Di lunedì 18 luglio 2022) Igor Gelarda lascia la Lega. L’ormai ex capogruppo del Carroccio al Consiglio comunale di Palermo, da tempo critico con la dirigenza Siciliana, fa le valigie. Ha le scatole piene della narrazione di Salvini che ha tradito il Sud. “Da oggi non faccio più parte della Lega. Mi sono dimesso. Da ogni incarico che ancora detenevo dentro il partito. Dopo 4 anni di battaglie su strada. È stata una scelta sofferta”. Sicilia, Gelardo lascia la Lega: mi hanno cacciato Gelarda ha deciso di aderire al progetto di Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina, leader di Sicilia vera. Da tempo in corsa per la presidenza della Regione Siciliana. E particolarmente ostile al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Igorla. L’ormai ex capogruppo delal Consiglio comunale di Palermo, da tempo critico con la dirigenzana, fa le valigie. Ha le scatole piene della narrazione diche hail Sud. “Da oggi non faccio più parte della. Mi sono dimesso. Da ogni incarico che ancora detenevo dentro il partito. Dopo 4 anni di battaglie su strada. È stata una scelta sofferta”., Gelardola: mi hanno cacciatoha deciso di aderire al progetto di Cateno De Luca, l’ex sindaco di Messina, leader divera. Da tempo in corsa per la presidenza della Regionena. E particolarmente ostile al ...

Pubblicità

Bastianu14 : RT @SecolodItalia1: Brutte notizie per la Lega in Sicilia, Gelarda lascia il Carroccio: “Salvini ha tradito il Sud, vado via” - SecolodItalia1 : Brutte notizie per la Lega in Sicilia, Gelarda lascia il Carroccio: “Salvini ha tradito il Sud, vado via”… - ManueleBruzzi1 : @NicoSchira @90ordnasselA Non prendertela Nicolò… Ormai dovresti saperlo che quelli bravi sono quelli che ti danno… - DavideRonni : Brutte notizie per i produttori di grano europei: la Cina riduce ancora le esportazioni di fertilizzanti/ MATTINALE… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Il Mattino – Kepa si allontana, il Chelsea non vuole partecipare a… -