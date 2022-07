Briatore “tifa” per il voto | “La priorità è levarsi dai piedi la gentaglia del M5S | è pericolosa”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Flaviotaglia le cose con l’accetta e alla sua maniera ha la soluzione in tasca alla crisi di governo: cacciare il Movimento 5 Stelle per lui è prioritario. Il resto va da sé. Magari fosse. L’imprenditore si esprime sulla crisi di governo dal sito di Affariitaliani.it. Senza fronzoli e sfumature. E, pur facendo un altro mestiere – fino a poco tempo fa in piena querelle sulla pizza napoletana- lontano dalle liturgie politiche e istituzionali, va dritto al punto: “la cosa più importante è levare di mezzo il Movimento 5 Stelle. Sono incapaci e distruttivi,. Poi qualunque soluzione va bene“. Quel che sta accadendo in queste ore in assemblea Cinquestelle gli sta dando ampiamente ragione.: “La soluzione migliore sono le elezioni a ottobre”si dichiara infastidito dalle continue minacce ...