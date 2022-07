Bremer-Inter, incontro terminato: l’ultima offerta dei nerazzurri (Di lunedì 18 luglio 2022) Saranno giorni decisivi per capire dove andrà Bremer. Se fino a qualche settimana fa l’Inter era in vantaggio e aveva resistito all’Interesse del Milan dopo che Botman aveva sposato il progetto Newcastle, adesso la vera minaccia per aggiudicarsi il calciatore brasiliano ha i colori bianconeri. Bremer Juventus Inter Torino In serata l’Inter e il Torino si sono incontrate e la società nerazzurra ha ribadito l’intenzione di voler proseguire la trattativa offrendo 30 milioni + 10 di bonus e il prestito di Casadei (più recompra). “Se la società granata non dovesse accettare la proposta dell’Inter è perché vuole incassare di più dalla Juventus. Adesso è in corso un incontro tra Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano. Il pallino del gioco è in ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 18 luglio 2022) Saranno giorni decisivi per capire dove andrà. Se fino a qualche settimana fa l’era in vantaggio e aveva resistito all’esse del Milan dopo che Botman aveva sposato il progetto Newcastle, adesso la vera minaccia per aggiudicarsi il calciatore brasiliano ha i colori bianconeri.JuventusTorino In serata l’e il Torino si sono incontrate e la società nerazzurra ha ribadito l’intenzione di voler proseguire la trattativa offrendo 30 milioni + 10 di bonus e il prestito di Casadei (più recompra). “Se la società granata non dovesse accettare la proposta dell’è perché vuole incassare di più dalla Juventus. Adesso è in corso untra Vagnati e l’entourage del difensore brasiliano. Il pallino del gioco è in ...

