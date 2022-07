Bremer Inter, incontro con il Torino rinviato a stasera (Di lunedì 18 luglio 2022) L’incontro tra il Toro e l’Inter per quanto concerne Bremer è stato rimandato a stasera. Futuro del difensore ancora in bilico La situazione Bremer Inter non è ancora certa, ma stasera potrebbe evolversi ulteriormente. Secondo quanto raccolto da Di Marzio, l’incontro tra il Toro e l’Inter per Bremer è stato rinviato a stasera. La Juventus intanto ha effettuato il sorpasso. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) L’tra il Toro e l’per quanto concerneè stato rimandato a. Futuro del difensore ancora in bilico La situazionenon è ancora certa, mapotrebbe evolversi ulteriormente. Secondo quanto raccolto da Di Marzio, l’tra il Toro e l’perè stato. La Juventus intanto ha effettuato il sorpasso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

