Bremer alla Juventus. L'Inter superata nelle ultime ore (Di lunedì 18 luglio 2022) Gleison Bremer è un giocatore della Juventus. La clamorosa notizia di mercato arriva addirittura alla vigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo tra Inter e Torino per il difensore. I bianconeri, forti dei soldi incassati dalla cessione di De Ligt hanno messo sul piatto un'offerta superiore a quella nerazzurra: 40 milioni al Torino contro i 30 nerazzurri e, si dice, 4 al giocatore invece dei 3 offerti da Zhang Leggi su panorama (Di lunedì 18 luglio 2022) Gleisonè un giocatore della. La clamorosa notizia di mercato arriva addiritturavigilia di quello che doveva essere l'incontro risolutivo trae Torino per il difensore. I bianconeri, forti dei soldi incassati dcessione di De Ligt hanno messo sul piatto un'offerta superiore a quella nerazzurra: 40 milioni al Torino contro i 30 nerazzurri e, si dice, 4 al giocatore invece dei 3 offerti da Zhang

Pubblicità

MarcoGuidi13 : @saIva___ @russ_mario1 @TeofiloSteven @furgeTX @Simfrac Allora, in base alle info e alle fonti che ho io, ti dico c… - marcoconterio : ?? Che serata di #calciomercato ???? De Ligt sempre più vicino al #FCBayern ?? #Juventus pronta all'assalto per Breme… - MarcelloChirico : Se il @FCBayern porterà alla #Juventu non meno di 90mln per #DeLigt, l'offerta per #Bremer al @TorinoFC_1906 sarà d… - PaolaRgnm : RT @Fede_Campa1: A me sanguinano occhi, orecchie, mani e piedi a vedere che ESULTATE per Bremer alla Juve. Non avete proprio capito qual è… - _fabiosf : RT @Marco_Caselli: #Dybala alla Roma #Bremer alla Juve Il carro dei #Suninger -