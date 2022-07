Borsellino: depistaggi fin da Marsala, stando al pm Russo (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarebbero cominciati durante il periodo come procuratore di Marsala i depistaggi di matrice mafiosa rivolti alle indagini di Paolo Borsellino, stando al pubblico ministero Massimo Russo, all’epoca suo collega. Presente a Marsala fin dal dicembre del 1986, aveva eletto la procura della città della Sicilia occidentale nell’ottica di una strategia di organizzazione antimafia decentralizzata, che impedisse il pericoloso accentramento delle responsabilità e aumentasse la probabilità di attentato da parte dei clan. Ormai già da tempo finito nel mirino delle famiglie per il suo operato esemplare, stando al pm Russo i depistaggi sarebbero iniziati già da quel periodo, attraverso la falsa confessione di Vincenzo Calcara, un pentito che “non era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Sarebbero cominciati durante il periodo come procuratore didi matrice mafiosa rivolti alle indagini di Paoloal pubblico ministero Massimo, all’epoca suo collega. Presente afin dal dicembre del 1986, aveva eletto la procura della città della Sicilia occidentale nell’ottica di una strategia di organizzazione antimafia decentralizzata, che impedisse il pericoloso accentramento delle responsabilità e aumentasse la probabilità di attentato da parte dei clan. Ormai già da tempo finito nel mirino delle famiglie per il suo operato esemplare,al pmsarebbero iniziati già da quel periodo, attraverso la falsa confessione di Vincenzo Calcara, un pentito che “non era ...

