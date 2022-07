Boom GF Vip 7! Alfonso Signorini scatenato: nella casa anche la star del momento (Di lunedì 18 luglio 2022) Spunta una clamorosa indiscrezione riguardante il prossimo GF Vip 7. Alfonso Signorini ha chiamato la stella del momento: di chi si tratta. Alfonso Signorini è impegnatissimo in queste settimane nel formare il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti il presentatore ha chiamo la stella del momento: andiamo a vedere chi varcherà la L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 18 luglio 2022) Spunta una clamorosa indiscrezione riguardante il prossimo GF Vip 7.ha chiamato la stella del: di chi si tratta.è impegnatissimo in queste settimane nel formare il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti il presentatore ha chiamo la stella del: andiamo a vedere chi varcherà la L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

AnnaMar27545258 : RT @RossellaSantac: @Ozgur_Ezgi79 Il 'vero boom' lo ha creato il fotografo dei vip. A quanto pare ha dichiarato che la ?? non si sposa perch… - RossellaSantac : @Ozgur_Ezgi79 Il 'vero boom' lo ha creato il fotografo dei vip. A quanto pare ha dichiarato che la ?? non si sposa p… - ParliamoDiNews : Dal Grande Fratello Vip a La Talpa: boom per il ritorno del reality #fratello #talpa #boom #ritorno #reality… -