Bonus psicologo Priorità agli Isee più bassi | ecco come saranno distribuite le risorse

(Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, ilsta per diventare pienamente operativo. Infatti, si attende solo l'apertura del canale Inps per la presentazione delle domande . Il decreto ha messo in chiaro ...

Pubblicità

cucciolo70 : RT @Fanculizzatrice: Qualcuno gli faccia avere il bonus psicologo! Per l'amor diddio!! Qualcuno li aiuti!! - rosaroccaforte : RT @ilnomece: Il bonus psicologo serve a curare la sindrome di Stoccolma di molti. - ilnomece : Il bonus psicologo serve a curare la sindrome di Stoccolma di molti. - Emanuel56862218 : @sveistrippin @Ci1812 Già fatto richiesta del bonus psicologo???? - Valentin_sab : RT @Fanculizzatrice: Qualcuno gli faccia avere il bonus psicologo! Per l'amor diddio!! Qualcuno li aiuti!! -

Dopo la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale, ilsta per diventare pienamente operativo. Infatti, si attende solo l'apertura del canale Inps per la presentazione delle domande . Il decreto ha messo in chiaro anche come saranno ...Entro il 27 luglio, l'Inps pubblicherà la data a partire dalla quale si potrà avanzare la richiesta per ottenere l'agevolazione. Possono usufruirne le persone che hanno un reddito Isee fino a 50mila ...Bisogna prestare attenzione anche alle tempistiche con le quali sarà presentata la domanda del bonus psicologo ...Il bonus psicologico diventa realtà e potrà presto essere richiesto: ne avrà diritto, per terapie piscologiche, chi ha un Isee fino a 50mila euro ed è previsto un contributo fino a 600 euro l’anno.