Bonus fiere fino a 10mila euro | a chi spetta e come averlo

Il decreto Aiuti (articolo 25-bis) ha stanziato 34 milioni di euro per il Bonus fiere, l'agevolazione per le aziende che partecipano alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia. Si tratta di un rimborso pari al 50%, per un massimo di 10mila euro erogati ad azienda per coprire una parte delle spese e degli investimenti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali e, nello specifico, alle fiere che possono essere individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle provincie autonome. Il Bonus deve essere richiesto esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma che sarà resa disponibile dal ministero dello Sviluppo economico. Le spese devono essere certificate tramite ...

