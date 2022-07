Bonus Benzina | il regalo dall’Agenzia delle Entrate | Si può richiedere fino a 458 euro

(Di lunedì 18 luglio 2022) A stabilire tutto questo è la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini Emanate le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoniintrodotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. Si tratta del Dl n. 21/2022. Buoni carburante (web source)I, che possono essere erogati solo nel 2022 ea un massimo di 200per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti. Sono quindi totalmente deducibili dal reddito d’impresa. A stabilire tutto questo è la circolare n. 27/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. Il testo specifica quali sono i ...

Pubblicità

mara_carfagna : Proroga del taglio delle accise su benzina e gasolio; bonus di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati;… - borghi_claudio : @giulianol @TheForgottenM13 @megliobarbari L'unica cosa che si otterrebbe non facendo passare il decreto aiuti doma… - infoitinterno : Arriva il bonus benzina di 200 euro - telodogratis : Arriva il bonus benzina di 200 euro - PalermoToday : Arriva il bonus benzina di 200 euro -

6 - Non si potranno contrastare gli aumenti della. 7 - Il governo non potrà fare nuovi accordi sul gas. 8 - Non si potranno rinnovarecome quello da 200 euro. 9 - Salterebbe la ...... come per esempio l'eventualità di riproporre ilda 200 euro che verrà versato nelle buste ... Contro il caro -sicuramente verrà mantenuto lo sconto sulle accise almeno per altri due mesi ...I datori di lavoro del settore privato possono erogare ai propri dipendenti dei buoni carburante per aiutare i lavoratori alle prese con il caro carburanti ...Il bonus benzina da 200 euro in erogazione per i lavoratori dipendenti: come .... Come riportato da ' ilsole24ore.com ', il bonus benzina da 200 euro non verranno tassati in capo ai lavoratori, ma sar ...