Bonus benzina - Come funziona e a chi spettano i 200 euro (Di lunedì 18 luglio 2022) L'Agenzia delle entrate ha reso noto che sono pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti il Bonus benzina, introdotto per mitigare gli effetti del caro carburante, con un importo massimo di 200 euro. La circolare specifica quali sono i datori di lavoro e i lavoratori che possono beneficiare del contributo, le modalità di erogazione e le regole da seguire. Chi può fruirne. A godere del beneficio sono i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che dispongano di dipendenti, ma non le amministrazioni pubbliche; i destinatari, invece, sono i titolari di reddito dipendente, senza limiti di ruolo e di retribuzione, compresi, quindi, stagisti, lavoratori a progetto e a tempo parziale e co.co.co. Per l'erogazione non sono necessari accordi contrattuali preventivi; i buoni ...

