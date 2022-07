Bomba Soleil Sorge | “Sto organizzando una cosina”: progetto a sorpresa per settembre (Di lunedì 18 luglio 2022) Annuncio a sorpresa dell’ex amatissima gieffina Soleil Sorge in vista del prossimo mese di settembre: in arrivo una nuova occasione Bomba L’ex gieffina Soleil Sorge (screenshot Mediaset)L’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip ha permesso agli addetti ai lavori di conoscere meglio Soleil Sorge. L’ex gieffina si è ritrovata al centro di numerose dinamiche ed una volta fuori dalla casa ha preso parte a nuovi progetti. Prima ha vestito i panni di giurata nel corso de La Pupa ed il Secchione Show poi quelli di naufraga per qualche ora nel corso dell’Isola dei Famosi. Due nuove occasioni che adesso potrebbero avere dei risvolti positivi per l’ex gieffina in vista del mese di settembre. Inoltre, la sua ... Leggi su direttanews (Di lunedì 18 luglio 2022) Annuncio adell’ex amatissima gieffinain vista del prossimo mese di: in arrivo una nuova occasioneL’ex gieffina(screenshot Mediaset)L’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip ha permesso agli addetti ai lavori di conoscere meglio. L’ex gieffina si è ritrovata al centro di numerose dinamiche ed una volta fuori dalla casa ha preso parte a nuovi progetti. Prima ha vestito i panni di giurata nel corso de La Pupa ed il Secchione Show poi quelli di naufraga per qualche ora nel corso dell’Isola dei Famosi. Due nuove occasioni che adesso potrebbero avere dei risvolti positivi per l’ex gieffina in vista del mese di. Inoltre, la sua ...

Pubblicità

infoitcultura : Bomba Soleil: è la nuova concorrente e nel cast del reality ci sarà ancora lui! - Gianni_gian13 : RT @Solearmy22: BOOOM ?? tutti pronti. Soleil e Dayane vi aspettano il 23 luglio al isolabeach per una serata bomba con le solemello ???? vi… - Gianni64148347 : RT @Solearmy22: BOOOM ?? tutti pronti. Soleil e Dayane vi aspettano il 23 luglio al isolabeach per una serata bomba con le solemello ???? vi… - Pierino50750559 : RT @Solearmy22: BOOOM ?? tutti pronti. Soleil e Dayane vi aspettano il 23 luglio al isolabeach per una serata bomba con le solemello ???? vi… - Clitorideee : RT @Solearmy22: BOOOM ?? tutti pronti. Soleil e Dayane vi aspettano il 23 luglio al isolabeach per una serata bomba con le solemello ???? vi… -